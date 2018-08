Silvio Berlusconi, care i s-a opus miercuri fostului sau aliat de extrema dreapta Matteo Salvini in chestiunea desemnarii unui nou presedinte al Rai (grupul audiovizual public italian), a dat asigurari in cursul serii ca alianta lor rezista si a denuntat "diabolizarea" noului ministru de interne, relateaza AFP. Coalitia de dreapta in jurul partidului sau Forza Italia (FI) si al Ligii lui Salvini "exista si in ceea ce ma priveste va exista mereu", a dat asigurari miercuri seara fostul sef al guvernului intr-un interviu pentru Huffington Post Italia, estimand ca guvernul de alianta dintre Liga si…