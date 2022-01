Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Silvio Berlusconi, in varsta de 85 de ani, a anuntat sambata ca renunta sa candideze la presedintie, post pentru care votul incepe luni in parlamentul italian, informeaza AFP. Miliardarul italian a facut campanie in culise de mai multe saptamani pentru a-i succede actualului presedinte,…

- Blocul partidelor de centru-dreapta din Italia va sustine candidatura fostului premier Silvio Berlusconi la functia de presedinte al tarii, a declarat joi liderul formatiunii de dreapta Liga, Matteo Salvini, potrivit Reuters.

- Copresedintele AUR George Simion sustine ca nu intentioneaza sa-si depuna mandatul pentru postul de la Cotroceni, dar nu exclude aceasta varianta daca i se cere. Prezent la Romania TV, Victor Ponta a declarat ca il vede in turul al doilea al alegerilor: „PSD are 2-3 candidati, la PNL Ciuca,…

- Postul de președinte al Camerei Deputaților are o mare greutate politica, dat fiind ca este camera decizionala pentru majoritatea proiectelor legislative.El a explicat ca nu a vrut sa faca parte din guvern, spunand ca ”a fost o decizie politica, luata impreuna cu colegii mei”.

- O parte a cailor ferate uzinale ale Complexului Energetic Oltenia vor fi desființate in perioada urmatoare. Acestea sunt in administrarea ELCFU Motru care are deschise puncte de lucru la termocentralele companiei. Este vorba de lucrari de desființare sau modificare a liniilor ferate industriale. Complexul…

- Fatih Terim, 68 de ani, antrenorul Galatei incearca sa-i convinga pe italienii de la Parma sa-l cedeze pe Dennis Man (23 de ani) imprumut pana la sfarșitul sezonului, cu opțiune de cumparare in vara. Fatih Terim nu renunța deloc la Dennis Man. E atras de mult timp de „tricolor". A incercat sa-l transfere…

- Candidatura lui Fadei Nagacevschi la funcția de viceprimar al capitalei va mai fi propusa o data in cadrul Consiliului municipal Chișinau, dupa ce astazi nu a fost susținuta de consilierii municipali. „Sunt sigur ca va face o buna echipa cu juriștii primariei, cu care in ultima perioada am reușit sa…