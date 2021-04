ITALIA | Silvio Berlusconi, din nou spitalizat

Stiri pe aceeasi tema

- Ex prim-ministrul italian Silvio Berlusconi a fost externat din spitalul San Raffaele din Milano. Acesta se afla nternat pentru un control de rutina, scrie Reuters. Partidul sau, Forza Italia, a anuntat ca...

- Fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi a fost externat miercuri din spitalul San Raffaele din Milano, unde fusese admis luni pentru un control de rutina, a afirmat o sursa din cadrul partidului sau Forza Italia, transmite joi Reuters. Intr-un comunicat emis anterior miercuri, Forza Italia anunta…

- Mario Draghi a preluat frâiele Italiei vineri seara dupa ce a obținut o majoritate parlamentara lejera și și-a prezentat guvernul, care trebuie sa scoata țara din criza politica din pandemia de Covid-19, potrivit AFP.Fostul președinte al Bancii Centrale Europene (BCE), ales de președintele…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi și-a petrecut noaptea in spital, dupa ce a cazut in casa, noteaza mediafax. Silvio Berlusconi a cazut miercuri in locuința sa, inainte de consultarile cu prim-ministrul desemnat, Mario Draghi. Medicul lui Berlusconi, Alberto Zangrillo, i-a sugerat sa…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a fost spitalizat miercuri noaptea, dupa ce a cazut in resedinta sa din Roma, a anuntat joi partidul fondat de el, Forza Italia. Conform informatiilor preluate de dpa, Berlusconi a suferit contuzii si a primit ingrijiri la un spital din Milano,…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a fost spitalizat de urgenta la Monte Carlo -cu probleme cardiace -, a declarat joi medicul sau personal Alberto Zangrillo agentiei italiene de presa Ansa, relateaza Reuters.

- Silvio Berlusconi, 84 de ani, a fost internat de urgenta intr-un spital din Monte Carlo. Fostul premier al Italiei se confrunta cu probleme cardiace, a anunțat medicul sau personal, informeaza Agerpres, care citeaza agențiile de presa internaționale.Alberto Zangrillo a declarat ca l-a vazut luni pe…

Cei 355 de acuzați, presupuși mafioți și oficiali corupți, au fost trimiși in judecata in urma unei ample anchete asupra grupului 'Ndrangheta. Peste 900 de martori sunt așteptaați sa depuna marturie, iar capetele de acuzare includ crima,…