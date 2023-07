Italia și Turcia, candidatură comună pentru organizarea EURO 2032 Federatiile de fotbal din Italia si Turcia au trimis o scrisoare la UEFA prin care solicita organizarea in comun a EURO 2032. Pana in prezent, cele doua tari sunt singurele candidate, astfel ca, daca nu vor aparea surprize, aceasta optiune ar urma sa fie acceptata de forul fotbalistic continental. Decizia a venit dupa o reuniune […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

