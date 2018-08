Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 1.500 de migranți au murit in anul 2018 incercand sa traverseze Marea Mediterana, ruta dintre Libia și Italia fiind cea mai periculoasa, potrivit unui raport elaborat de Agenția ONU pentru Migranți, citat de Reuters, transmite Mediafax. Unul din 19 migranți care incearca sa parcurga…

- Comisia Europeana intentioneaza sa ofere cate 6.000 de euro pentru fiecare extracomunitar salvat din Marea Mediterana si acceptat de un stat membru al Uniunii Europene, un plan care va intensifica presiunile asupra Guvernului din Italia, care nu primeste imigranti, scrie moldpres.md.

- Nava ONG-ului spaniol Proactiva Open Arms, cu 60 de migranti la bord salvati in largul Libiei, a sosit miercuri in portul din Barcelona, dupa ce autoritatile italiene au refuzat acostarea sa, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Nava Open Arms a acostat in Spania la doua saptamani si jumatate…

- Italia vrea ca toate tarile Uniunii Europene sa accepte partea lor de migranti economici care ajung in comunitatea europeana sau sa primeasca mai putine fonduri europene - astfel suna o propunere pregatita de autoritatile de la Roma pentru mini-summitul mai multor lideri au UE privind migratia, de…

- Toate tarile Uniunii Europene trebuie sa isi ajute vecinii din sudul continentului, acolo unde ajung majoritatea migrantilor, a declarat vineri presei, la Luxemburg, comisarul european pentru buget, Gunther Oettinger, inaintea unui mini-summit european privind migratia care va avea loc duminica la Bruxelles,…

- Presedintele Consiliului executiv al Corsicii a propus marti primirea pe insula franceza a navei Aquarius inchiriata de un ONG si care a salvat 629 de migranti pe Marea Mediterana, miza unui conflict intre Italia si Malta, care refuza sa lase nava sa acosteze, informeaza AFP, preia Agerpres."Lipsa…

- Spania a acceptat sa primeasca nava cu 629 de migranti salvati sambata in largul Libiei, dupa ce Italia si Malta au refuzat debarcarea migrantilor pe teritoriul lor, a anuntat luni seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, citat de AFP si Reuters. ''Seful guvernului, Pedro Sanchez,…