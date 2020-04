Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de noi infectari a inregistrat o scadere de la o zi la alta, in mai multe țari din Europa, inclusiv in Romania. Dar, potrivit platformei care monitorizeaza statistica la nivel mondial Worldometer, SUA inregistreaza o cifra spectaculoasa. In Romania, s-au inregistrat, in ultimele 24 de ore, 265…

- Platforma Worldometer, care furnizeaza statistici in timp real, arata totalul deceselor la nivel mondial, de la inceputul acestui an, din diverse cauze și afecțiuni. Potrivit statisticii, numaru deceselor provocate de virusul COVID-19 este cel mai mic, sub numarul deceselor provocate de gripa sezoniera. …

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus a urcat la 79. Ultimul caz raportat este o femeie de 84 de ani din București. “Urmare a raspunsului SUUB, in data de 27 martie 2020 a fost inregistrat un deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus. Deces 79 Femeie, 84 ani, mun. București, prezentat…

- Numarul de noi infectari a scazut in Italia pentru a patra zi consecutiv – singurul semn de optimism in țara cea mai lovita de pandemia mondiala Covid-19. Agenția de Protecție Civila a anunțat miercuri ca bilanțul deceselor a depașit miercuri pragul de 7.500. Peste 57.000 sunt infectați. Numarul…

- ​Numarul cazurilor de coronavirus a ajuns la peste 275.000 in lume, fiind consemnate pana acum 11.400 de decese din cauza Covid-19 și 88.000 de vindecari, potrivit centralizarii de pe Arcgis. Națiunile lumii recurg la masuri economice de sprijin fara precedent, iar numarul de infectari explodeaza in…

- Agentia de Protectie Civila din Italia a anuntat marti 345 de noi decese inregistrate in ultimele 24 de ore, bilantul epidemiei de coronavirus ajungand la 2.503 morti in aceasta tara, una dintre cele mai afectate din lume, relateaza Reuters, citat de agerpres.ro.

- Angajatii Ford Craiova vor fi trimisi in somaj tehnic din cauza crizei Covid-19 si vor primi 78% din salariu, potrivit unui reprezentant al Sindicatului fabricii, citat de Ziarul Financiar. Peste 6.000 de persoane lucreaza la Ford Craiova. Perioada de somaj tehnic va fi 19 martie – 5 aprilie. Angajatii…

- Bilantul deceselor provocate de epidemia de coronavirus in Italia a crescut cu 18 in ultimele 24 de ore, la 52, a anuntat luni Agentia pentru Protectie Civila, citata de Reuters, potrivit news.ro.Numarul total al cazurilor de infectii din Italia, tara cea mai afectata de virus din Europa,…