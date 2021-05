Stiri pe aceeasi tema

- Sâmbata, 15 mai, de la ora 19.00 va avea loc premiera „Faust” de Charles Gounod (în concert) la Opera Româna din Cluj-Napoca. Ministrul Culturii a anunțat ca la eveniment va fi permisa participarea a aproximativ 800 de persoane, iar…

- Restrictiile pentru prevenirea raspandirii COVID-19 au fost anulate in Florida, cu efect imediat. Guvernatorul statului american, Ron DeSantis, considera ca vaccinul reprezinta o alternativa de protectie mai buna si ca decizia este una corecta, tinand con

- Purtarea maștii nu va mai fi obligatorie dupa ce va fi atinsa ținta de 10 milioane de persoane vaccinate, a spus astazi, 22 aprilie, premierul Florin Citu. „Dupa ce ne vaccinam vom renunța și la masca”, a raspuns premierul, intrebat cand nu va mai fi obligatorie purtarea maștii in spațiul public. In…

- Medicul Radu Ciornei, deputat USR de Suceava, susține ca in județul sau masca de protecție nu ar trebui sa mai fie obligatorie, pentru ca, spune el, cifrele privind infectarea nu mai justifica aceasta masura. „Daca am fost primii in carantina dintre județe cred ca acum ar trebui ca Suceava sa fie primul…

- Circulatia persoanelor in noaptea de 3 spre 4 aprilie va fi permisa intre orele 20,00 - 2,00 pentru participarea la slujbele religioase organizate cu ocazia Pastelui catolic, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog.

- Italia va intra in carantina naționala in weekend-ul in care va celebra Paștele, respectiv 3-5 aprilie, potrivit unui proiect de lege consultat vineri de Reuters. Masura este menita sa limiteze raspandirea Covid-19, in contextul in care Italia se confrunta cu o creștere a numarului de cazuri și spitalizari.…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a venit cu doua propuneri, miercuri, dupa controversele starnite de lipsa ordinului comun de ministru care sa precizeze daca elevii pot efectua orele de educație fizica fara masca in aer liber. Acesta a confirmat ce anunțase deja Sorin Cimpeanu, ministrul Educației,…

- Guvernatorul republican al Texasului, Greg Abbott, a anuntat marti renuntarea la obligativitatea de a purta masca si redeschiderea totala a magazinelor si restaurantelor, apreciind ca al doilea stat ca populatie din SUA are "mijloacele de a-si proteja" populatia de coronavirus, noteaza AFP. "De miercurea…