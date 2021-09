Stiri pe aceeasi tema

- Italia se pregateste sa impuna obligativitatea 'pasaportului verde COVID-19' pentru toti angajatii, inclusiv din sectorul privat, incepand de luna viitoare, urmand sa devina prima tara europeana care ia o astfel de decizie in incercarea de a accelera ritmul vaccinarilor si a opri infectarile, transmite…

- Executivul pregateste noi restricții anti covid, inclusiv in cazul evenimentelor private. In același timp, vaccinarea obligatorie este pe masa premierului și va fi discutata in ședința de Guvern, miercuri. Guvernul pregatește noi modificari la restricțiile anti-COVID anunțate. In cazul nunților…

- Organizarea nuntilor in localitatile cu incidenta mare de infectare cu Covid-19 se poate face in anumite conditii, potrivit unor declaratii ale premierului Florin Citu, in conferinta cu prefectii, scrie G4Media.

- Profesorii si ceilalti angajati ai scolilor publice din New York City vor fi obligati sa se vaccineze impotriva Covid-19, a anunțat luni primarul Bill de Blasio, citat de Reuters. Departamentul pentru sanatate al orasului va emite un ordin prin care va impune ca toti cei 148.000 de angajați din invațamant…

- Certificatul verde a devenit obligatoriu incepand de vineri in Italia. Fara green pass nu se mai intra in restaurante și baruri. De asemenea, e nevoie de certificat la spectacole in aer liber, competiții sportive, muzee, piscine și centre spa. Astfel, certificatul verde a devenit obligatoriu in interiorul…