- Italia se pregatește pentru proteste, in condițiile in care de vineri toți lucratorii vor fi obligați sa prezinte un permis de sanatate pentru coronavirus inainte de a intra la munca, o masura care ar putea induce o penurie de personal in unele industrii, scrie The Guardian, citat de Mediafax.

