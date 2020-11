Italia se pregătește de carantină totală Italia ar putea intra curand in carantina totala. Decizia va fi luata in 15 noiembrie, daca numarul contaminarilor nu se reduce pana atunci. De miercuri intra in vigoare noi restricții in anumite zone. Ipoteza carantinei totale este pe masa autoritaților, scrie Corriere della Sera. Nu doar pentru ca medicii italieni cer carantina de cateva zile, […] The post Italia se pregatește de carantina totala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

