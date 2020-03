Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Lucia Azzolina, a spus ca scolile si universitatile vor fi inchise cel putin pana pe 15 martie. Scolile din regiunile cele mai afectate de epidemie, din nordul tarii, erau deja inchise. Numarul cazurilor confirmate de la declansarea epidemiei, in urma cu 13 zile, a urcat de la nivelul…

- Decizie drastica in Italia, generata de epidemia de coronavirus. Guvernul Italiei a decis, miercuri, in urma unei sedinte, inchiderea tuturor scolilor si a universitatilor de pe teritoriul tarii. Masura intra in vigoare de maine si este valabila pana pe 15 martie, scrie BBC News.Decizia executivului…

- Noi masuri in Italia pentru a preveni raspandirea coronavirusului, dupa ce 79 de oameni au murit infectați cu Covid-19 in Peninsula. Astfel, școlile și universitațile au fost inchise, anunța presa italiana.

- Derby-ul Juventus vs Inter, programat duminica, a fost amânat pentru luna mai din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza Gazzetta dello Sport. Inițial, Liga din Italia anunțase ca derby d'Italia trebuia sa se joace fara spectatori.Pe lânga Juventus vs Inter, alte patru meciuri…

- Un barbat de 84 de ani internat intr-un spital din Bergamo a murit din cauza coronavirusului, au anuntat autoritatile italiene, potrivit La Repubblica. Duminica, in Italia au fost inregistrate primele trei decese provocate de virusul gripal.

- Carnavalul de la Venetia se inchide duminica, la miezul noptii, din cauza coronavirusului. Pana pe 1 martie, scolile si universitatile vor fi inchise, iar toate manifestatiile vor fi anulate in regiunea Veneto.In Veneto au fost inregistrate cel putin 25 de cazuri de infectie cu noul coronavirus,…

- Nu mai puțin de 10 orase din nordul Italiei, mai exact din provincia Lombardia, au intrat in carantina din cauza coronavirusului, potrivit RT. Autoritatile locale au inchis intreprinderile, magazinele si scolile, iar 42 de meciuri de fotbal din ligile inferioare au fost...