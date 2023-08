Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg (39 de ani) și Elon Musk (51 de ani), doi dintre cei mai bogați oameni ai planetei, au pus la cale o lupta epica. Totul a parut inițial o gluma, dar Elon Musk, șeful companiilor Tesla și Twitter, a facut astazi un anunț colosal. Susține ca a cazut de acord cu Mark Zuckerberg, iar lupta…

- Elon Musk a declarat ca lupta pe care și-a propus-o cu Mark Zuckerberg, directorul executiv al Meta, va fi transmisa in direct pe platforma de socializare X, fostul Twitter, insa nu a oferit o data pentru confruntare.„Maine (luni - n.r.) imi fac un RMN la gat și la partea superioara a spatelui. S-ar…

- Mark Zuckerberg, CEO al Meta Corporation, a declarat ca este pregatit pentru un duel cu proprietarul companiei X (fosta Twitter), Elon Musk. El a scris despre acest lucru pe rețeaua sociala Threads, relateaza NBC News.Zuckerberg a adaugat ca i-a propus lui Musk sa lupte pe 26 august, dar nu a primit…

- Elon Musk, patronul rețelei de socializare X, a anunțat duminica, 6 august, ca lupta sa in cusca cu CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, va fi transmisa in direct pe rețeaua cunoscuta anterior sub numele Twitter, a informat Reuters, preluata de news.ro.„Lupta Zuck v Musk va fi transmisa in direct pe X. Toate…

- Zilele trecute, doi dintre cei mai importanti miliardari din lume din domeniul tehnologiei – Elon Musk si Mark Zuckerberg – au convenit, intr-un dialog online care s-a viralizat, sa se lupte intr-un meci in cusca. Elon Musk a postat un mesaj pe platforma sa sociala Twitter spunand este „pregatit pentru…

- Elon Musk si Mark Zuckerberg sunt "cat se poate de seriosi" in privinta unui schimb de lovituri in Octogon, iar fanii vor trebui sa plateasca daca vor dori sa urmareasca, relateaza CNBC. Presedintele UFC, Dana White, a declarat joi, pentru TMZ Sports, ca a vorbit cu ambii miliardari despre schimbul…

- Presedintele UFC, Dana White, a declarat joi, pentru TMZ Sports, ca a vorbit cu ambii miliardari despre schimbul lor de replici facut pe retelele de socializare saptamana aceasta, in care Zuckerberg a acceptat o provocare pentru ”un meci cusca” lansata de Musk pe Twitter. ”Mark Zuckerberg m-a contactat…

- Totul a pornit de la un mesaj pe Twitter in care Elon Musk a spus ca ar fi dispus sa se lupte cu Zuckerberg intr-o cușca. Urmatoarea zi, fondatorul Facebook a raspuns printr-o postare pe Instagram: „Trimite-mi adresa”.„Voi folosi o mișcare numita „Morsa" in care doar ma intind pe tine și nu poți scapa”,…