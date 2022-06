Stiri pe aceeasi tema

- Seceta se raspandește cu viteza in Italia, cu rauri și rezervoare care seaca. Prognoza unor temperaturi mai ridicate este posibil sa inrautațeasca situația. Mai multe regiuni italiene au declarat deja stare de urgența, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- VREMEA in ALBA, 20-26 iunie: canicula și cateva furtuni. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vremea se incalzește saptamana viitoare in județul Alba, dar vor fi variații de temperatura de la o zi la alta. Sunt anunțate maxime de peste 30 de grade Celsius, spre finalul intervalului. Vor mai…

- Vestul Europei este afectat, zilele acestea, de un val de aer fierbinte african, sosit mult mai devreme fata de alti ani. La Biarritz, in sudul Frantei, s-au inregistrat aproape 43 de grade Celsius, un nou record. In Spania, temperaturile au fost si mai mari, fiind si aici emise alerte de tip cod…

- Seceta le face probleme italienilor, care au inceput sa introduca restricții in nordul Italiei. Este voba de peste 120 de comune din bazinul marelui fluviu Pad, unde sunt stabilite reguli stricte privind consumul de apa. Astfel, autoritațile au recomandat primarilor sa opreasca total alimentarea cu…

- Dupa cateva zile cu soare, iata ca vremea se va strica azi in Maramureș și vor sosi ploile. Autoritațile județene spun ca vremea va fi calda, dar va deveni in general instabila. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate indeosebi dupa-amiaza și seara, local se vor semnala averse insoțite…

- Un val de caldura intensa s-a abatut asupra nordului Indiei, temperaturile atingand un record de 49,2 grade Celsius in unele zone din capitala New Delhi, informeaza luni site-ul BBC. Acesta este al cincilea val de caldura care se abate asupra capitalei Indiei din luna martie.

- ANM vine cu vești proaste la inceputul lunii mai. Temperaturile vor fi scazute in unele zone ale țarii, in timp ce in altele lucrurile vor fi normale. Pe de alta parte, sunt zone unde va ploua, dar și zone in care vantul va batea puternic. Mai exact, potrvit prognozei ANM, pe litoralul romanesc temperaturile…

- Vin ploile. Incepind din acest weekend, vremea se racește și vor cadea precipitații. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vremea se racește cu aproximativ 10 grade Celsius, transmite Noi.md cu referire la ecopresa.md. Astfel, daca astazi temperaturile maxime se vor incadra intre 22 și 24…