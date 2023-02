Italia se confruntă cu alarma terorismului anarhist In noaptea de luni, 30 ianuarie, a avut loc un atac cu un cocktail Molotov asupra Primariei 5 din Milano. Doua mașini ale poliției locale au fost arse. Anchetatorii Digos (Divizia de Investigații Generale și Operațiuni Speciale) și de la Sediul Poliției nu au puține indoieli cu privire la faptuitor. Suspiciuni asupra zonei anarhiste si initiativele de revocare a 41 bis (regimul penitenciar dur) lui Alfredo Cospito detinut in inchisoarea din Sassari. Aceasta urmeaza celor doua atacuri care au lovit reprezentanții diplomatici italieni la Barcelona și Berlin pe 27 ianuarie, care au deteriorat un… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

