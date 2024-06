EURO 2024 Italia a obținut calificarea in optimile EURO 2024 intr-un mod dramatic, dupa ce Mattia Zaccagni a marcat golul egalizator in ultimul minut al prelungirilor. Croații au deschis scorul prin veteranul Luka Modric in minutul 55, dupa ce tot el ratase un penalty cu un minut mai devreme. Italia a egalat la ultima faza a meciului, prin Mattia Zaccagni in minutul 90+8, un rezultat care ii elimina practic pe croați, medaliați cu bronz la CM 2022. Selecționerul Luciano Spalletti a schimbat sistemul de joc fața de primele doua meciuri, italienii intrand pe teren intr-o formula cu 3 fundași centrali.…