Italia se apropie de 20.000 de noi cazuri pe zi Italia, printre statele europene cele mai afectate de pandemie, se confrunta acum iar cu o creștere a numarului de cazuri de imbolnaviri. Statul peninsular a inregistrat sambata un nou record, raportand 19.644 noi cazuri de Covid in ultimele 24 de ore. Guvernul ia in calcul noi restricții pentru a limita raspandirea coronavirusului, relateaza Reuters. In același timp, Italia a raportat 151 de noi decese din cauza Covid. In anumite regiuni din Italia s-a impus deja carantina nocturna. Guvernul italian este pe cale sa propuna noi masuri restrictive. The post Italia se apropie de 20.000 de noi cazuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

