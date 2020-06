Stiri pe aceeasi tema

- Italia ia in considerare subventii de pana la 4.000 de euro pentru achizitionarea celor mai noi automobile pe benzina si motorina, alaturandu-se Frantei si Germaniei in sprijinirea industriei auto, afectata de criza provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters, potrivit Agerpres.Partidul…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Un veritabil și extrem de dur razboi comercial a fost declanșat la inceputul acestei luni de catre Germania impotriva politicilor Uniunii Europene. Intr-o problema de fond. Este vorba de intreaga strategie vizand programul de urgența contra efectelor economice ale pandemiei.…

- Dupa 69 de zile de la primul caz confirmat de coronavirus, Romania se afla mult mai jos pe graficul imbolnavirilor decat se regaseau majoritatea țarilor vest-europene in același moment. Același lucru e valabil și in cazul deceselor confirmate. In același timp, Ungaria și Bulgaria, țari vecine Romaniei,…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut intr-o scrisoare deschisa catre italieni si publicata joi de cotidianul La Repubblica , ca blocul european a gresit pentru ca nu a sprijinit Italia inca din primele zile ale crizei coronavirusului, dar a subliniat ca acum acest lucru…

- Dupa aproape 24 de ore de la declaratii ale oficialilor Ministerului Sanatatii si comunicari oficiale cu privire la includerea in "zona rosie" a unor regiuni din Germania, Franta si Spania, autoritatile s-au razgandit. Romanii care se intorc in tara din aceste tari nu trebuie sa intre in carantina…

- Situația la nivelul burselor din Europa nu a fost deloc roza in aceasta dimineața, bursa din Londra prabușinu-se cu peste 8% la deschidere, cea din Paris pierdea 5,7%, Frankfurt 7,4% iar cea Madrid aproape 7%. Milano, situat in cea mai afectata regiune a Italiei, scadea cu puțin peste 8%, dupa o serie…

- Aproximativ 80 de persoane, printre care și diplomați români, care au fost în carantina timp de câteva saptamâni în Phenian, au parasit Coreea de Nord, relateaza BBC. Diplomați din România, Germania, Rusia, Franța, Elveția, Polonia, Mongolia și Egipt au parasit…