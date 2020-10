Italia: Școală pe plajă Scoala se adapteaza si in Italia. Elevii dintr-o mica localitate din estul Italiei fac cursuri pe plaja. Cat e vremea buna, stau cuminți in bancile fixate in nisip și invața. Copiii și profesorii sunt mai relaxați, deoarece riscul de COVID e mai mic. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

