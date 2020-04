Stiri pe aceeasi tema

- Italia se afla inca in varful pandemiei de coronavirus. In ceea ce priveste imbolnavirile, numarul acestora a ajuns la 1.941 in ultimele 24 de ore (duminica au fost 2.972), iar numarul persoanelor decedate a ajuns la 636 intr-o zi, o crestere fata de ultimele doua zile. Bilant Coronavirus…

- Bilantul pandemiei de coronavirus a ajuns la 45.371 de morti pe plan global, unde s-au inregistrat pana in prezent peste 900.000 de cazuri de infectare, cele mai multe in Statele Unite, scrie Mediafax. Bilantul pandemic este in prezent de 45.371 de morti pe plan mondial, unde s-au inregistrat pana acum…

- Italia a anuntat vineri o crestere de aproape 1.000 de decese intr-o zi, un bilant pe care nicio alta tara nu l-a mai atins pana acum, conform datelor oficiale ale Protectiei Civile, scrie AFP.

- In ultimele 24 de ore au murit in Italia 662 de persoane (miercuri au murit 683), bilantul total al victimelor din cauza coronavirusului ajungand la 8.165, anunta Protectia Civila, citata de La Repubblica.

- Bilantul epidemic a ajuns la peste 600 de morti in Statele Unite, unde se inregistreaza peste 50.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cel putin 606 persoane au murit in Statele Unite din cauza epidemiei de coronavirus si se inregistreaza 50.206 de infectare, conform bilantului anuntat…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 4.032 de morti in Italia, cu 627 de decese in plus fata de miercuri, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 47.021, au anuntat vineri seara autoritatile italiene.

- Italia, cea mai afectata tara din Europa de pandemia de coronavirus, a depasit pragul de 2.000 de morti, in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 349 de decese, conform unui bilant publicat luni seara de Agentia de Protectie Civila, relateaza AFP si Reuters.Astfel, bilantul a ajuns la 2.158…

- Italia a inregistrat 36 de noi deecese cauzate de coronavirus in ultimele 24 de ore, ceea ce face ca bilantul sa ajunga la 233 de morti. Numarul persoanelor infectate in Italia pana acum cu Covid-19 este 5.883, potrivit cifrelor prezentate sambata, informeaza AFP.