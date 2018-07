Italia: Salvini, despre azil: Prea multe permise umanitare

Stiri pe aceeasi tema

- "Daca Orban este rau, atunci Macron este de 15 ori mai rau", a declarat Salvini intr-o conferinta de presa la Roma, sustinuta dupa o scurta vizita efectuata in cursul zilei in Libia."Atunci cand UE isi va demonstra vointa de a-si proteja frontierele externe prin mijloace concrete, ne vom…

- Noul ministru de Interne al Italiei, liderul extremei drepte Matteo Salvini, i-a transmis scriitorului Roberto Saviano, amenintat cu moartea de mafie, ca ar putea ridica protectia de care beneficiaza din partea politiei.

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini a avertizat - intr-un interviu acordat joi canalului de televiziune italian Rai 3 - ca va ridica protectia de care beneficiaza din partea politiei scriitorul Roberto...

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a jurnalistului Cristian Unteanu pe tema intensificarii in Europa a mișcarilor antimigratie in spatiul european, avand ca punct de pornire situația din Italia.Adevarul: Matteo Salvini, noul ministru de Interne italian si…

- Matteo Salvini, noul ministru de Interne italian si reprezentatul in coalitia de guvernare al partidului Liga Nordului, a declarat ieri la un post TV, ca Italia are intentia sa dispuna organizarea „unei recenzari a populatiei Roma din Italia pentru a vedea exact cine sunt, unde sunt si in ce numar“…

- Matteo Salvini, noul ministru de Interne italian si reprezentatul in coalitia de guvernare al partidului Liga Nordului, a declarat ieri la un post TV, ca Italia are intentia sa dispuna organizarea „unei recenzari a populatiei Roma din Italia pentru a vedea exact cine sunt, unde sunt si in ce numar“…

- Matteo Salvini, liderul formatiunii Liga si noul ministru de interne al Italiei, a avertizat ca tara sa nu poate fi "tabara de refugiati a Europei" si a promis "bun simt" in ceea ce priveste masurile pentru evitarea naufragiilor si limitarea sosirii migrantilor, relateaza duminica AFP, informeaza…

- Matteo Salvini, liderul formatiunii de extrema dreapta Liga si noul ministru de interne al Italiei, a avertizat ca tara sa nu poate fi "tabara de refugiati a Europei" si a promis "bun simt" in ceea ce priveste masurile pentru evitarea naufragiilor si limitarea sosirii migrantilor, relateaza duminica…