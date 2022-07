Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe Luigi Di Maio parasește mișcarea populista aflata in cadere libera in sondaje și ia cu el un numar mare de deputați, pentru a susține politica guvernamentala puternic pro-ucraineana, scrie Financial Times . Mișcarea Cinci Stele (M5S), cel mai mare partid din guvernul de uniune naționala…

- In ultimii ani, din ce in ce mai mulți oameni doresc sa se aventureze in locații noi, neexplorate pana acum de ei sau de persoanele din cercul lor de cunoștințe. Printre destinațiile cele mai apreciate in randul amatorilor de excursii este zona montana, datorita peisajelor deosebite, a aerului curat,…

- N.D. In perioada 20-22 mai a.c., in orașul Valenii de Munte va avea loc Conferința Naționala ”Iorga, dupa Iorga”, ediția a II-a, cu tema ”Romania, doar atat. Intre patriotism și naționalism”. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Prahova, in colaborare cu Centrul pentru Studii de Intelligence…

- Campania “Impadurim Maramureșul” a continuat astazi in Maramureșul Istoric, la Ocolul Silvic Dragomirești. Reprezentanți ai Consiliului Județean Maramureș, ai Inspectoratului Școlar Județean, ai Direcției Silvice Maramureș impreuna cu elevi și profesori de la Școala Gimnaziala “Liviu Rebreanu” Dragomirești…

- Tot tronsonul de 42 de kilometri de la Nadașelu pana la Poarta Salajului a ajuns la un stadiu fizic in jur de 20% și este singurul proiect finanțat prin PNRR aflat momentan in execuție. Este contractat complet cu același constructor, UMB, care este foarte bine mobilizat, cu aproximativ 1000 de muncitori,…

- Informare meteo: Ninsori la munte și intensificari ale vantului, pana luni dimineața. Rafale de pana la 60 km/h Informare meteo: Ninsori la munte și intensificari ale vantului, pana luni dimineața. Rafale de pana la 60 km/h Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de ninsori…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ninsori și intensificari ale vantului cu rafale de 90 km/h pe creste pentru zona de munte a județului Suceava. Potrivit meteorologilor, codul galben va fi valabil in perioada 10 aprilie, de la ora 3:00 și pana pe 11 aprilie,…

- Italia „va urma deciziile Uniunii Europene” cu privire la noi sanctiuni impotriva Rusiei, in special un posibil embargo asupra gazelor naturale, care insa „nu este pe masa deocamdata”, a afirmat miercuri premierul Mario Draghi, noteaza AFP, citat de Agerpres.„Nu este o ipoteza discutata in acest moment,…