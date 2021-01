Italia revine la împărţirea pe culori, în funcţie de riscul de contaminare, în 20 de regiuni Italia revine, de astazi, la impartirea pe culori in functie de riscul de contaminare, in 20 de regiuni, 5 fiind declarate zone porotocalii cu risc ridicat, iar orasul Messina, din insula Sicilia, zona rosie fiind total izolat. Pentru 5 zile, cinci regiuni – Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Calabria si Sicilia – sunt portocalii, cu magazine si restaurante inchise si cu izolarea cetatenilor in localitatile in care se afla, in vreme ce restul sunt galbene, cu interzicerea deplasarilor la nivel national intre regiuni, interdictie care se va prelungi pana la finlalul lunii, asa cum toate sfarstiurile… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

