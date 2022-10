Italia renunță la suspendarea din sistemul sanitar a angajaților nevaccinați anti-COVID Medicii si asistentii medicali din Italia suspendati din posturi intrucat nu s-au vaccinat impotriva COVID-19 vor fi in curand repusi in drepturi, a anuntat vineri noul ministrul italian al Sanatatii, Orazio Schillaci, potrivit Reuters. Decizia este motivata de o penurie ingrijoratoare de personal medical, precum si de scaderea numarului de cazuri de COVID-19. Noul guvern […] The post Italia renunța la suspendarea din sistemul sanitar a angajaților nevaccinați anti-COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

