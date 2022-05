Stiri pe aceeasi tema

Calatorii si turistii care sosesc in Italia nu vor mai trebui sa prezinte incepand de miercuri dovezile care atesta ca s-au vaccinat, recuperat sau testat impotriva noului coronavirus, informeaza AFP.

Calatorie in UE: Italia a eliminat obligativitatea PLF la intrarea in țara. Spania prelungește restricțiile, iar Croația le ridica Formularul digital Passenger Locator Form (PLF) nu mai este obligatoriu la intrarea pe teritoriul Italiei. Turiștii vor trebui in continuare sa prezinte certificatul european…

Restrictiile privind purtarea obligatorie a mastilor sanitare in interior vor fi ridicate in Israel in contextul in care s-a inregistrat o scadere abrupta a numarului de cazuri, conform unui anunt facut miercuri de premierul Naftali Bennett si de ministrul sanatatii Nitzan Horowitz, transmite Noi.md…

Grecia a anuntat miercuri ca restrictiile pandemice, precum purtarea mastilor in spatii interioare si certificatele COVID-19, vor fi ridicate pe toata perioada turistica estivala, autoritatile urmand sa ia in considerare reintroducerea lor in septembrie, informeaza Reuters. Numarul cazurilor de contagiere…

Italia a inceput vineri sa elimine treptat restricțiile COVID-19, punand capat starii de urgența declarate in urma cu peste doi ani. Totuși, ministrul Sanatații, Roberto Speranza, a atras atenția ca pandemia nu are „un buton off", deci nu s-a terminat.

Belgia a ridicat luni practic toate restrictiile care se aplicau impotriva noului coronavirus, precum limitele impuse programului de functionare a restaurantelor sau a barurilor, prezentarea certificatului verde sau a mastilor sanitare in majoritatea spatiilor inchise, relateaza EFE.