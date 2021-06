Stiri pe aceeasi tema

- Grecia le va oferi o recompensa financiara de 150 de euro tinerilor intre 18 si 25 de ani care se vor vaccina cu o prima doza de vaccin impotriva COVID-19, ca parte a eforturilor guvernului de a creste rata de imunizare a populatiei inaintea sezonului concediilor, transmite agerpres.

- Grecia renunta incepand de joi la purtarea obligatorie a mastii in exterior iar de luni si la interdictia de circulatie nocturna, ca urmare a ameliorarii situatiei epidemiologice, a avansului campaniei de vaccinare anti-COVID-19, dar si in contextul valului de caldura care face dificila purtarea protectiei…

- Purtarea maștii in aer liber nu va mai fi obligatorie in Grecia, incepand de joi, iar restricțiile de circulație pe timp de noapte vor fi și ele eliminate, de luni, in contextul unei ameliorari a situației epidemiologice, a avansului campaniei de vaccinare anti-Covid, dar și unui val de caldura care…

- „Acest weekend va fi ultimul cu masti in exterior, pentru ca, din 26 iunie, nu vom mai purta masca in spatiile publice” in aer liber, a declarat Sanchez cu ocazia unei deplasari la Barcelona, precizand ca masura va fi adoptata oficial joia viitoare, intr-o sedinta de guvern extraordinara.„Strazile si…

- Purtarea mastii in exterior nu va mai fi obligatorie incepand de joi, 17 iunie, in Franta, cu anumite exceptii, iar restrictiile de circulatie intre anumite ore vor fi ridicate duminica, a anuntat miercuri premierul Jean Castex, pe fondul scaderii numarului de cazuri de COVID-19, relateaza AFP si…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a anunțat joi, ca prima etapa de relaxare va avea loc chiar in acest weekend. Relaxarea va fi „pas cu pas”, a anunțat președintele Klaus Iohannis, care a spus ca din15 mai se va renunța la masca de protecție in aer liber, cu cateva excepții, si la restricțiile nocturne.…

- Romanii vor putea circula pe timp de noapte fara restricții și vor putea renunța la purtarea maștii in spațiile deschise incepand cu 15 mai. Anunțul a fost facut chiar de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis intr-o conferința de presa: „Am pregatit un calendar cu masuri de relaxare, care cuprinde…