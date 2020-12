Italia relaxează restricțiile anti-pandemie Restrictiile anti-Covid au fost relaxate duminica in mai multe regiuni din Italia, in special datorita reducerii presiunii pe spitale si a stabilizarii curbei infectarilor, anunta AFP. Ministrul Sanatatii Roberto Speranza a avertizat totusi in privinta relaxarii: “Daca lasam garda jos, riscam ca in ianuarie-februarie sa avem o noua recrudescenta” a contaminarilor “si nu putem permite asta”, a declarat el la postul SkyTG24. Guvernul italian a implementat un sistem de culori pentru a distinge regiunile in functie de riscurile in fata Covid: galben (risc moderat), portocaliu (risc intermediar) si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

