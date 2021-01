Italia relaxează parțial restricțiile: Intră în vigoare noi norme Italia, candva epicentrul epidemiei de coronavirus din Romania, se pregatește de relaxarea masurilor de protecție. Italia va relaxa parțial anumit dintre restricții. De luni, aproape toate regiunile din Italia intra in zona galbena, ceea ce presupune relaxarea unor masuri de protecție. In zona portocalie raman regiunile Puglia, Sardinia , Sicilia, Umbria și provincia autonoma Bolzano. Ministrul Sanatații din Italia, Roberto Speranza, a precizat insa faptul ca ramane in vigoare interdicția prin care cetațenii nu au voie sa circule dintr-o regiune in alta. „Rata de transmitere a contagiunii a scazut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

