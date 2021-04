Italia redeschide școlile, restaurantele și cinematografele Italia revine la o seminormalitate. Se redeschid restaurantele si barurile cu servire in aer liber si se reia activitatea fata in fata in scoli si universitati. Sectorul turismului ar urma sa se revigoreze luna viitoare. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

