Stiri pe aceeasi tema

- De luni, jumatate din țara va fi in scenariul roșu. Pana pe 30 aprilie nu se va putea circula intre regiuni, iar restaurantele și barurile vor ramane inchise. Școlile vor fi redeschise, insa nu pentru toți copiii. In zonele roșii, vor reveni in banci doar elevii de pana la clasa a VI-a, in timp ce in…

- Italia ramane inchisa pana in luna mai Italia ramane inchisa pana in luna mai. De luni, peste jumatate din tara va fi in scenariul rosu. Calabria, Toscana si Valle d’Aosta se alatura celor 7 regiuni si provinciei autonome Trento in care sunt deja in vigoare cele mai dure restrictii. Cu inca 24.000 de…

- Autoritațile italiene anunța ca se pregatesc de al treilea val al pandemiei de coronavirus, iar pentru a-i face fața impun mai multe restricții. Se inchid școlile, magazinele și restaurantele și se limiteaza deplasarile neesențiale.

- Guvernul italian a ordonat inchiderea tuturor scolilor din zonele cele mai afectate de coronavirus si a extins restrictiile de circulatie deja existente pana dupa sarbatorile pascale catolice, pe fondul ingrijorarilor legate de noi variante de SARS-CoV-2, extrem de contagioase. Școlile situate in regiunile…

- Guvernul italian a ordonat marti inchiderea tuturor scolilor situate in zonele cu risc ridicat, ultimele date aratand ca peste cincizeci la suta din cazurile de contaminare cu COVID-19 sunt cauzate de noua mutatie britanica a coronavirusului deosebit de contagioasa, noteaza AFP. Toate…

- Autoritațile italiene afirma ca vor demara „in urmatoarele zile” actiuni in justitie impotriva companiei Pfizer din cauza intarzierilor in livrarile de doze din vaccinul sau anti-COVID. „Protectia sanatatii cetatenilor italieni nu se negociaza", a declarat șeful celulei de criza pentru pandemie Domenico…

- Regiunile italiene Lombardia, Alto Adige si Sicilia vor intra de luni, 18 ianuarie, in lockdown. Aceste zone au trecut din scenariul portocaliu in cel roșu. Scenariul roșu presupune introducerea de masuri și mai restrictive. Se inchid magazinele neesențiale iar deplasarile in afara locuinței este permisa…

- Trei regiuni din Italia au fost palsate iar in carantina din cauza numarului de imbolnaviri cu coronavirus. Regiunile italiene Lombardia, Alto Adige si Sicilia vor intra de luni, 18 ianuarie, in lockdown. Aceste zone au trecut din scenraiul portocaliu in cel roșu. Scenariul roșu presupune introducerea…