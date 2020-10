Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile italiene au anuntat duminica un nou record zilnic al infectarilor cu coronavirus, cu 21.273 de cazuri de COVID-19 confirmate in ultimele 24 de ore si 128 de decese, printre cei infectati numarandu-se si purtatorii de cuvant ai presedintelui Sergio Mattarella si premierului Giuseppe Conte,…

- Norvegia va oferi vaccinul impotriva COVID-19 gratuit cetatenilor sai, acesta urmand sa fie inclus in programul national de vaccinare, a anuntat marti guvernul de la Oslo, potrivit Reuters, preluat de Agerpres. ”Dorim ca un numar cat mai mare de oameni posibil sa beneficieze de oferta de a primi un…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a anuntat luni ca s-a plasat in izolare, dupa ce s-a aflat in contact cu o persoana infectata cu noul coronavirus, relateaza Reuters. ”Am fost informata ca am participat la o reuniune, marti, la care asistat o persoana care a fost testata ieri (duminica)…

- Virusurile de raceala obișnuita modificate și care stau la baza candidaților cu profil inalt COVID-19 de la China CanSino Biologics (6185.HK) și Institutul Gamaleya din Rusia au fost studiate de zeci de ani, dar inca nu sunt utilizate pe scara larga, scriu analiștii Reuters, dupa o documentare relizata…

- Senatorul brazilian Flavio Bolsonaro, 39 de ani, fiul cel mare al presedintelui Jair Bolsonaro, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, potrivit unei declaratii a purtatorului de cuvant a senatorului, relateaza marti Reuters, citata de Agerpres.Flavio nu are simptome de COVID-19 si este acasa,…

- Președintele Donald Trump a salutat, duminica, autorizarea FDA a unui tratament pentru coronavirus care utilizeaza plasma de sange de la pacienții recuperați, la o zi dupa ce a acuzat agenția ca ar impiedica utilizarea vaccinurilor și altor terapii din motive politice, transmite Reuters. Astfel, tratamentele…

- Fosti lideri ai lumii au facut apel marti la o actiune globala urgenta pentru a impiedica aparitia unei ”generatii COVID” din cauza coronavirusului, cu milioane de copii privati de educatie si obligati sa munceasca si sa se casatoreasca, transmite Reuters, preluat de Agerpres. Acestia au cerut ca, pe…

- Moderna Inc a spus miercuri ca au fost incheiate acorduri pentru cantitați mici ale vaccinului sau experimental la un preț cuprins intre 32 și 37 de dolari per doza, relateaza Reuters, citand CEO-ul companiei, scrie Hotnews. ”Vom fi responsabili pentru un preț mai mic in timpul pandemiei”, a spus…