Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian va pune capat starii de urgența sanitara COVID-19 pe 31 martie, a declarat miercuri premierul italian Mario Draghi. Acesta promite și o revenire treptata la normal la mai bine de doi ani, potrivit Reuters. Cazurile și decesele legate de coronavirus au scazut in ultimele saptamani, iar…

- Ministerul Sanatatii din Italia a recomandat ca persoanele cu un sistem imunitar compromis sa primeasca un al patrulea vaccin ARNm impotriva Covid-19, cu conditia sa fi trecut cel putin 120 de zile de la rapelul anterior, transmite Reuters. Comisarul special desemnat de guvern pentru situatia de urgenta…

- Noile restrictii legate de coronavirus in Italia au intrat in vigoare de astazi. Astfel, persoanele care vor intra in Italia din tari ale Uniunii Europene sau din alte state si prezinta un certificat ce demonstreaza ca s-au vaccinat sau au trecut prin boala nu vor mai trebui sa prezinte un test Covid…

- Italia a decis sa elimine obligativitatea prezentarii unui test Covid negativ inainte de a intra in țara pentru toți calatorii vaccinați care vin din statele Uniunii Europene, incepand cu 1 februarie, relateaza Reuters. UE a recomandat recent eliminarea restricțiilor suplimentare pentru cei care circula…

- Guvernul italian a decis sa introduca vaccinarea obligatorie pentru toate persoanele in varsta de peste 50 de ani, scrie AFP. „Dorim sa incetinim curba contaminarilor si sa ii determinam pe italienii care nu au fost inca vaccinati sa faca acest lucru(…)Intervenim in special la grupele de varsta care…

- Estimarile zilnice au aratat cu 9,5% dintre londonezi aveau Covid-19, duminica. Noile date vin la o zi dupa ce Regatul Unit a inregistrat din nou recordul de cazuri de infectare – aproape 120.000, dupa ce cu o zi inainte a depașit pentru prima oara pragul de 100.000.Statisticile Biroului Național de…

- Starea de urgența in Italia a fost extinsa pana la finalul lunii martie. Se impun noi condiții de intrare pe teritoriul țarii. Starea de urgența a fost prelungita in Italia din cauza temerilor legate de noua tulpina Omicron, conform Reuters. In prezent, calatorii din UE pot intra in Italia prezentand…

- Starea de urgenta, care a fost impusa in ianuarie anul trecut, acorda puteri mai mari guvernului central, simplificand birocratia care sufoca procesul de luare a deciziilor. Starea de urgenta urma sa expire la sfarsitul lunii decembrie. De asemenea, Ministerul Sanatatii a decis ca in perioada 16 decembrie…