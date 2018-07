Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Federica Mogherini, a respins acuzatiile israeliene conform carora Uniunea Europeana sprijina organizatii legate de terorism, afirmatie considerata de oficialul european drept 'neintemeiata si inacceptabila', transmite…

- Va fi creata o comisie de integritate, compusa din jurnaliști și membri ai societații civile, care va analiza integritatea candidaților, atat din PAS și PPDA, cat și a doritorilor din alte partide de a intra in blocul electoral.

- Garda de coasta italiana a anuntat duminica ca una dintre navele sale a preluat peste 500 de migranti salvati in Mediterana, intre care si 41 de migranti salvati in urma cu o saptamana de un vas american, relateaza dpa. Cei 523 de migranti, si un cadavru, se afla la bordul navei Diciotti, care va "ramane…

- Presedintele american Donald Trump si-a reafirmat vineri sprijinul fata de noul sef al guvernului italian, Giuseppe Conte - pe care l-a intalnit pentru prima data la summitul G7 de saptamana trecuta -, salutand fermitatea acestuia fata de imigratie, transmite AFP. ''Noul prim-ministru italian…

- Imigrantii, în centrul unui razboi diplomatic între Italia si Franta, ce risca sa divizeze Europa. Guvernul de la Paris a acuzat Roma de cinism si iresponsabilitate pentru ca a refuzat sa primeasca vasul Aquarius, cu peste 600 de migranti la bord.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, il va primi vineri pe noul premier italian, Giuseppe Conte, pentru a pregati Consiliul European de la 28 si 29 iunie in special in chestiunea migrantilor, a informat luni Palatul Elysee, potrivit AFP. "Dupa prima lor intrevedere in paralel cu summitul G7 de la…

- Premierul Viorica Dancila anunta ca pe 21 mai se va intalni cu Corina Cretu, dupa ce comisarul european i-a transmis, pe 25 aprilie, o scrisoare in care isi exprima ingrijorarea cu privire la riscul dezangajarii fondurilor UE,"Acea scrisoare este o evaluare a activitatii din punct de vedere…

- Cel putin 11 migranti au murit si alti 263 au fost salvati, duminica, in largul coastelor Libiei, a declarat un purtator de cuvant al maninei libiene, potrivit AFP si news.ro.O prima operatiune de salvare a avut loc in largul portului Sabrata, aflat la 70 de kilometri vest de Tripoli. Salvatorii…