Italia propune „taxa COVID”. Cine ar trebui să o plătească Dupa cum detaliaza „Corriere della Sera”, „grupul PD din Camera Deputaților a propus o contribuție de solidaritate, care ar fi platita de cei care au venituri anuale peste 80.000 de euro”. Aceasta taxa, pe care cotidianul „La Repubblica” a numit-o taxa COVID, „va fi platita numai de cei cu venituri care depasesc acest prag”, in mod progresiv „mergand de la cateva sute de euro pentru cei mai puțin instariți, pana la zeci de mii de euro pentru cei cu venituri peste un milion de euro”. „Venitul preconizat de stat ar fi de 1,3 miliarde pe an”, scrie cotidianul mentionat anterior. Cozile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

