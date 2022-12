Stiri pe aceeasi tema

- Italia a primit intr-un port sigur Ocean Viking, nava umanitara a SOS Mediterranee, pentru debarcarea celor 113 persoane salvate in Marea Mediterana in prima operatiune a ambarcatiunii de la acostarea ei in Franta, in noiembrie, a anuntat, marti ONG-ul.

- Organizația caritabila SOS Mediterranee a anunțat, marți, ca vasul sau de salvare, Ocean Viking, la bordul caruia se afla 234 de migranți salvați de la moarte din apele marii, se va indrepta spre un port francez dupa ce noul guvern al Italiei a refuzat sa-i primeasca pe refugiați, relateaza Reuters.

- Organizatia europeana SOS Mediterranee a facut joi pentru prima data apel la Franta, Spania si Grecia pentru a ajuta la gasirea unui port unde sa poata fi debarcate 234 de persoane, migranti salvati si aflati in prezent la bordul navei umanitare Ocean Viking, inainte ca vremea sa se raceasca, informeaza…

- Ocean Viking, nava umanitara a organizatiei SOS Mediterranee, a recuperat 73 de migranti in urma unor operatiuni de salvare distincte sambata si duminica, a anuntat ONG-ul cu sediul la Marsilia, in sudul Frantei.