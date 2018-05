Presedintele italian, Sergio Mattarella, a anuntat luni ca va propune un guvern "neutru" pentru a conduce tara pana in decembrie, in lipsa unui acord intre fortele politice asupra unei majoritati parlamentare, transmite AFP. Fara a preciza cine ar putea sa preia sefia acestui guvern, Mattarella a chemat partidele sa dea dovada de "responsabilitate", sustinand solutia propusa. In caz contrar, el va convoca noi alegeri "in toamna sau in iulie". Exprimandu-se in fata presei la finalul unei ultime zile de consultari la mai bine de doua luni de la alegerile din 4 martie, presedintele italian a explicat…