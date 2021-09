Stiri pe aceeasi tema

- Un preot din Italia in varsta de 40 de ani, aflat in arest la domiciliu pentru trafic de droguri, este banuit ca organiza petreceri deocheate cu 20-30 de participanți, la care ar fi omis sa spuna ca este seropozitiv. Don Francesco Spagnesi este un preot in varsta de 40 de ani care saptamana…

- Polițiștii au descins duminica la mai multe persoane banuite ca fac parte dintr-o grupare de traficanți de droguri. Șapte percheziții au avut loc simultan in in judetele Prahova, Mehedinti si Timis. A fost descoperita o cultura de cannabis cu peste 200 de plante, iar 13 persoane au fost conduse la audieri.…

- Un accident grav a avut loc, marți dimineața, in apropierea localitații Țepeș Voda din Constanța. Patru oameni au fost raniți dupa impactul dintre un TIR și doua mașini. Un elicopter a fost mobilizat pentru a transporta victimele la spital. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul…

- Incendiile puternice din Sardinia nu pot fi ținute sub control, iar Italia cere ajutorul țarilor vecine. Focul devasteaza o parte a insulei Sardinia. Peste 1200 de persoane au fost evacuate din casele lor. “Este o catastrofa fara precedent”, a declarat, guvernatorul insulei, Christian Solinas. Aproximativ…

- Polițiști romani și carabinierii din Bergamo au descins, miercuri, la adrese din județele Iași și Suceava pentru a obtine probe si de a indeplini procedura de sechestru asigurator cu privire la mai multe imobile intr-un dosar de trafic de persoane si spalare de bani. Polițiștii de combatere a criminalitații…