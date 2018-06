Italia: Premierul Giuseppe Conte, favorabil ridicării sancţiunilor împotriva Rusiei Noul sef al guvernului italian, Giuseppe Conte, a declarat marti ca tara sa este favorabila 'revizuirii' sanctiunilor economice impuse Rusiei de comunitatea internationala, relateaza AFP. 'Vom fi promotorii unei revizuiri a sistemului de sanctiuni", a declarat el in fata senatorilor in discursul sau de politica generala la sfarsitul caruia va cere votul de incredere al Parlamentului. 'Vom fi sustinatorii unei deschideri fata de Rusia care si-a consolidat in ultimii ani rolul international in diferite crize geopolitice' si care reprezinta un partener economic important pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

