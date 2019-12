Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian al Educației, Lorenzo Fioramonti a anunțat miercuri seara ca și-a inaintat demisia dupa ce Guvernul din care face parte nu a alocat sumele solicitate de acesta pentru imbunatațirea condițiilor din școlile și universitațile italiene, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.Demisia…

- Au intrat in spiritul sarbatorilor de iarna! Sportivii, sefii federatiilor de profil, dar si angajatii Ministerului Educatiei, Culturii si Cercetarii, au trimis mesaje de felicitare cu ocazia sarbatorilor de iarna: a Craciunului si Revelionului.

- Noua ministere vor primi in 2020 credite bugetare mai mari comparativ cu cele din 2019, in timp ce pentru sapte acestea vor fi reduse, conform proiectului Legii bugetului de stat pe 2020 publicat de Ministerul Finantelor Publice. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe are prevazute pentru anul…

- Senatorii au adoptat, luni, moțiunea simpla depusa de PSD la adresa ministrului de Finanțe Florin Cițu. ”Daca PNL imi va cere demisia, imi voi da demisia”, a declarat Cițu, imediat dupa vot. Anterior, prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, a declarat ca cine voteaza moțiunea simpla depusa in Senat…

- Joi, 28 noiembrie 2019, la Bucuresti, a fost organizata cea de-a zecea reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (CM POCA). In cadrul evenimentului, au fost prezentate aspecte privind: - stadiul implementarii Programului Operational Capacitate…

- Prima intalnire a Comisiei pentru debirocratizarea activitații didactice din invațamantul preuniversitar Obiectivul comisiei: elaborarea unui raport menit sa fundamenteze procesul de debirocratizare a activitații cadrelor didactice din invațamantul preuniversitar. Prima intalnire de lucru a Comisiei…

- "Va fi o reorganizare a ministerului, acum vorbim despre Ministerul Educatiei si Cercetarii, vom gandi o noua organigrama pe care o vom aproba prin Hotarare de Guvern. Nu ne-am gandit la cate posturi de secretari de stat vor ramane. Vor ramane mult mai putine. Din cele sapte vor ramane probabil patru.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca ministrul energiei, Rick Perry, va demisiona in curand, fara a da o explicație. "Rick a facut o treaba fantastica la Energie, dar este timpul, trei ani...