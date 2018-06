Stiri pe aceeasi tema

- Noul sef al guvernului italian, Giuseppe Conte, a declarat marti ca tara sa este favorabila 'revizuirii' sanctiunilor economice impuse Rusiei de comunitatea internationala, relateaza AFP. 'Vom fi promotorii unei revizuiri a sistemului de sanctiuni", a declarat el in fata senatorilor in discursul…

- Presedintele italian Sergio Mattarella l-a mandatat luni pe seful Camerei Deputatilor, Roberto Fico, sa exploreze sansele formarii unui guvern de coalitie intre Miscarea 5 Stele (M5S, populista si antisistem) si Partidul Democrat (PD, centru stanga), dupa esecul tratativelor cu dreapta politica, transmite…

- Senatul a votat inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitiicu 72 de voturi “pentru”, 30 “impotriva” si o abtinere. Votul final va fi dat in Camera Deputaților, iar cei de la PSD spera ca pana la sfarșitul acestui an, instituția sa devina operaționala. Proiectul a suferit mai multe modificari,…

- Fondatorul companiei Facebook, Mark Zuckerberg, a declarat ca rețeaua sa sociala a intrat in „cursa inarmarilor” impotriva grupurilor sponsorizate de Rusia care incearca sa o foloseasca pentru a manipula alegerile și opinia publica, scrie Europa Libera. Magnatul in varsta de 33 de ani a facut declarația…

- Diplomatii rusi expulzati de SUA dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal au inceput sa paraseasca, sambata, ambasada Federatiei Ruse la Washington, dupa un scandal diplomatic care a cuprins o marte parte din statele vestice.

- Cele trei legi ale Justiției au fost adoptate de Comisia Iordache. Nicio sedinta fara scandal intre putere si opozitie. Acesta pare a fi laitmotivul in cazul Legilor Justitiei. Cele trei modificari vor intra astazi in plenul Senatului pentru votul final.

- Este foarte important ca Romania, in cadrul Uniunii Europene, sa dea "un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit", in ceea ce priveste reactia la otravirea, pe teritoriul Regatului Unit, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat,…

- Marea Britanie va investi 48 de milioane de lire sterline (67 de milioane de dolari) intr-un nou centru de aparare impotriva armelor chimice, la laboratorul de cercetari militare de la Porton Down, destinat protejarii impotriva amenintarii in crestere din partea Rusiei si Coreei de Nord, a anuntat joi…