- Seful guvernului italian, Giuseppe Conte, a anuntat sambata un 'ambitios' plan de reforme, pe care l-a numit 'un maraton de trei ani' pentru executivul sau, a carui supravietuire este amenintata insa de disensiunile din cadrul coalitiei dupa numai patru luni de la accederea la putere, transmite AFP…

- Ministrul italian al educatiei, Lorenzo Fioramonti, a declarat miercuri pentru Reuters ca si-a dat demisia dupa ce nu a reusit sa obtina de la guvern majorarea alocarii bugetare despre care afirma ca este necesara pentru imbunatatirea calitatii scolilor si a universitatilor. Demisia reprezinta o lovitura…

- In alegerile regionale din Umbria, candidatul sustinut de coalitia condusa de Salvini, Donatella Tesei, a castigat 57,7 la suta din voturi, potrivit numaratorii aproape finale. Rezultatul pune capat celor 49 de ani de guvernare de stanga in Umbria si marcheaza o infrangere usturatoare pentru…

- Zeci de mii de sustinatori ai Ligii de extrema dreapta, conduse de fostul vicepremier italian Matteo Salvini, au participat sambata in centrul Romei la o manifestatie impotriva actualului guvern de stanga, pe care liderul formatiunii Forza Italia, Silvio Berlusconi, l-a descris drept cel mai ''stangist''…

- Deputații italieni au adoptat marți cu o majoritate zdrobitoare o reforma constituționala care prevede reducerea numarului de parlamentari, scopul fiind acela de a economisi 500 de milioane de euro pe legislatura, potrivit Le Figaro. În favoarea modificarii au votat 553 de deputați, cu doar…

- O reforma constitutionala ce prevede scaderea numarului de parlamentari, proiect sustinut de partidul antisistem Miscarea 5 Stele (M5S, membra a aliantei la putere) va fi examinata de deputatii italieni pe 7 octombrie in vederea adoptarii definitive, transmite AFP. Prezentat marti in comisia…

- Coalitia de guvernare in Italia este favorabila ca varsta minima de vot sa fie coborata la 16 ani, o masura care, potrivit analistilor, ar aduce in randul electoratului inca in jur de 1 milion de persoane. In acest fel, Italia ar fi a doua tara membra a Uniunii Europene, dupa Austria, care ar cobori…

