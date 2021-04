Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul italian al Sanatatii a prelungit luni pana pe 30 aprilie obligativitatea unui test de COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea sosirii in Italia, plus o carantina de cinci zile pentru oricine soseste in aceasta tara venind dinspre orice alta tara din UE, iar la finalul acestei perioade…

- Rata infectarilor cu Covid-19 din Israel a scazut cu 95,8% in randul persoanelor care au primit ambele doze de vaccin Pfizer, a anuntat, sambata, Ministerul israelian al Sanatatii, transmite Reuters. Citește și: Victor Ponta, despre dosarul Ioanei Basescu: 'Suntem penibili, sincer. Sa o condamni…

- Franța iși va inchide frontierele pentru toate țarile care nu fac parte din Uniunea Europeana, informeaza Digi24 , care citeaza thelocal.fr . „Orice intrare in Franta si orice iesire de pe teritoriul nostru dinspre sau catre o tara din afara Uniunii Europene va fi interzisa, cu exceptia cazului in care…

- Israelul a vaccinat un sfert din populatia tarii si administreaza vaccinul impotriva COVID-19 produs de Pfizer si BioNTech unui numar de peste 200.000 de rezidenti zilnic, a spus joi ministrul Sanatatii, potrivit DPA, potrivit Agerpres. Aproape 2,4 milioane de israelieni din cei 9,3 milioane…

- China a izolat luni alte trei milioane de locuitori in nord-estul tarii, dupa ce un reprezentant comercial a intrat in contact cu persoane in varsta, relateaza AFP. Ministerul chinez al Sanatatii a anuntat luni 109 de cazuri de COVID-19, dintre care aproape o treime in provincia Jilin, la frontiera…