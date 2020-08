Italia prelungeşte măsura carantinei de 14 zile pentru români şi bulgari Italia prelungeste masura carantinei de 14 zile pentru romani si bulgari Foto: Elena Postelnicu Mai multe state au anuntat ca introduc sau mentin restrictii pentru calatorii din România. Printre acestea, Italia, care prelungeste de astazi masura carantinarii pentru 14 zile pentru români si bulgari, chiar daca testul lor pentru COVID-19 a iesit negativ, iar Ministerul italian al Sanatatii nu a anuntat si data pâna când va ramâne în vigoare aceasta restrictie. Imediat ce ajung în Italia, cetațenii trebuie sa contacteze numarul verde al… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

