Italia - Porţiuni de drumuri prăbuşite, sute de persoane evacuate în urma ploilor torenţiale Un pod peste o autostrada s-a prabusit, o persoana a decedat si sute de oameni au fost evacuati in Italia dupa un weekend de ploi torentiale in cea mai mare parte din tara, potrivit DPA. Presedintele regiunii Piemont (in nord), Alberto Cirio, a precizat intr-un interviu acordat luni postului La7 television ca sunt "aproape 130 de drumuri blocate, o regiune complet paralizata, peste 550 de persoane evacuate si alte 600, izolate" Cele mai grave incidente au avut loc duminica, cand s-au prabusit portiuni de drum pe autostrazi din Piemont si Liguria, regiunea invecinata. Nu au fost inregistrate persoane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

