Stiri pe aceeasi tema

- "Ziua Z" pentru Europa. Frontierele in interiorul UE și turismul european ar putea fi deschise in 15 iunie Italia pledeaza pentru o reluare coordonata a deplasarilor pe teritoriul Uniunii Europene din 15 iunie, care ar putea deveni "Ziua Z" pentru turismul european, a declarat ministrul…

- Europa vrea sa primeasca turiști pana la inceputul verii, conform ministrilor de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene..Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia, Croatia, Portugalia, Malta, Slovenia, Cipru si Bulgaria - toate…

- Germania va incepe sa ridice progresiv, din 16 mai, unele dintre restrictiile introduse la frontiere pentru a incetini propagarea coronavirusului, cu obiectivul ca din 15 iunie sa se poata calatori din nou liber in Europa, a declarat miercuri ministrul german de interne, Horst Seehofer, transmit…

- Germania va incepe sa ridice progresiv, din 16 mai, unele dintre restrictiile introduse la frontiere pentru a incetini propagarea coronavirusului, cu obiectivul ca din 15 iunie sa se poata calatori din nou liber in Europa, a declarat miercuri ministrul german de interne, Horst Seehofer, transmit dpa,…

- Luna trecuta, mii de romani au plecat catre alte țari, precum Germania, Belgia, Olanda sau Austria, de asemenea, la munca. Sutele de romani care au plecat catre Londra de pe Aeroportul Otopeni spun ca sunt nevoiți sa paraseasca țara. Romanii vor munci in fermele din Regatul Unit. ”In Romania nu se castiga…

- Wizz Air prelungește suspendarea zborurilor din Romania catre Europa, pana in 14 mai. Cum iși despagubește clienții afectați Zborurile operate de Wizz Air raman suspendate pana pe data de 14 mai, inclusiv, iar pasagerii cu rezervari afectate de aceasta decizie vor primi automat un voucher de 120% din…

- In conditiile in care romanii au restrictii dure de circulatie in tara, premierul Ludovic Orban afirma ca Guvernul nu putea restrictiona libera circulatie a persoanelor in UE, astfel incat muncitorii romani nu puteam fi opriti sa plece in Germania."Sunt cetateni romani care au oferte de contracte…

- Bulgaria a decis interzicerea temporara a intrarii cetatenilor tuturor tarilor terte pe teritoriul sau prin trecerea frontierei pe cale aeriana, maritima, feroviara sau rutiera, a anuntat sambata Ministerul de Interne bulgar, informeaza BTA, potrivit Agerpres.De asemenea, este suspendata intrarea…