Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea 5 Stele (M5S), partid aflat la guvernare in Italia, a folosit in secret metode similare cu ale Cambridge Analytica pentru a colecta date in masa despre profilurile votantilor inaintea unor alegeri din 2013 si 2014, conform unor relatari din media, preluate de DPA, potrivit Agerpres.Colectarea…

- Autoritațile antitrust din Uniunea Europeana investigheaza colectarea de date efectuata de catre Google, a anunțat Comisia Europeana, astfel ca gigantul american ramane in vizor, in pofida unor amenzi care depașesc 8 miliarde de euro.Google se afla in centrul atenției pe ambele maluri ale Atlanticului…

- Alpinistul clujean Radu Albu este acuzat de familia lui Zsolt Torok, mor in luna august a acestui an, pentru a se promova pe el.Minerva Vincze, mama copilului lui Torok si prima lui sotie, a postat un mesaj dur pe Facebook. ”Avand in vedere faptul ca se insista in asocierea imaginii lui Zsolt Torok…

- Alpinistul clujean Radu Albu este acuzat de familia lui Zsolt Torok, mor in luna august a acestui an, pentru a se promova pe el.Minerva Vincze, mama copilului lui Torok si prima lui sotie, a postat un mesaj dur pe Facebook. ”Avand in vedere faptul ca se insista in asocierea imaginii lui Zsolt…

- Facebook a spus ca a descoperit faptul ca mulți dezvoltatori au inca acces la informații despre utilizatorii din grupuri, in ciuda schimbarilor pe care compania le-a facut in aprilie 2018 pentru a elimina acest acces. Facebook a mai afirmat ca știe numele a cel puțin 11 dezvoltatori parteneri…

- In anul 2017, cele 28 de state membre UE au alocat 51,3 miliarde euro din cheltuielile guvernamentale pentru recreatie si sport, pe ultimele locuri fiind Croatia (13 euro pe cap de locuitor), Bulgaria (16 euro), Slovacia (23 de euro) si Romania (25 euro pe cap de locuitor), arata datele publicate luni…

- Un jurnalist de la postul public de radio Rai l-a invitat pe Matteo Salvini, liderul formatiunii Liga (extrema dreapta), sa se sinucida, ceea ce a provocat un val de solidaritate in favoarea politicianului de extrema dreapta si a dus la deschiderea unei anchete, informeaza sambata AFP, potrivit Agerpres. …

- Un jurnalist de la postul public de radio Rai l-a invitat pe Matteo Salvini, liderul formatiunii Liga (extrema dreapta), sa se sinucida, ceea ce a provocat un val de solidaritate in favoarea politicianului de extrema dreapta si a dus la deschiderea unei anchete, informeaza sambata AFP. Evocand decizia…