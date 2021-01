Fostul premier italian Matteo Renzi a declarat miercuri ca-si retrage partidul din coalitia care sustine guvernul premierului Giuseppe Conte, coalitie ramasa astfel fara majoritate in parlament, transmite Reuters.



Decizia lui Renzi, anuntata la o conferinta de presa, arunca Italia intr-o noua criza politica, in timp ce tara se lupta cu agravarea pandemiei COVID-19.



Renzi, care conduce un mic partid, Italia Viva, amenintase de mult timp ca va parasi guvernul, fiind nemultumit de modul in care a fost conceput planul national de redresare si rezilienta cerut de Comisia Europeana…