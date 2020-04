Italia: Pandemia de coronavirus îi retrimite acasă pe mafioții aflați în închisorile de maximă siguranță din Italia În Italia încep sa se deschida porțile închisorilor pentru mafioții reținuți în regimul 41 bis - penitenciare de maxima siguranța. Alarma de coronavirus risca sa îi plaseze în arest la domiciliu nu numai pe deținuții obișnuiți, ci și pe liderii mafioți cu rang, potrivit Il Fatto Quotidiano, citat de Rador.

Ca de exemplu Francesco Bonura, condamnat definitiv în 2012 pentru asociere mafiota și șantaj la 18 ani și 8 luni de închisoare. Nascut în 1942, la Palermo, constructor bogat, figura importanta din cartierul Uditore, era deținut în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

