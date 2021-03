Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul are un mandat european de arestare Acesta a fost retinut pe baza de ordonanta La data de 22 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat un barbat, de 53 de ani, pe numele caruia exista un mandat european de arestare, emis de autoritatile italiene.Barbatul…

- Cei trei lucratori din domeniul sanatații din Norvegia au mai puțin de 50 de ani și s-au vaccinat recent impotriva coronavirusului cu serul de la AstraZeneca. Ei au ajuns la spital și sunt tratati pentru formarea de cheaguri de sange, au declarat sambata autoritatile sanitare norvegiene, relateaza Reuters,…

- In mai puțin de 24 de ore de la suspendarea folosirii și in Romania a unui lot de vaccinuri AstraZeneca, aproape 5% dintre care urmau sa se vaccineze cu serul companiei anglo-suedeze și-au anulat programarile. 9.000 de romani și-au anulat programarile la vaccinare cu serul AstraZeneca in prima parte…

- ​Italia va intra in carantina naționala in weekend-ul in care cuprinde Paștele catolic, 3-5 aprilie, potrivit unui proiect de lege consultat vineri de Reuters și citat de HotNews . Masura este menita sa limiteze raspandirea Covid-19, in contextul in care Italia se confrunta cu o creștere alarmanta numarului…

- Autoritațile sanitare din Romania au decis, joi seara, ca masura de maxima precauție, sigilarea tuturor dozelor ramase din lotul ABV2856, aceleași interzise in Italia dupa ce doi oameni au murit. Dozele retrase vor fin inlocuite cu altele, din loturi primite de Romania de la AstraZeneca, potrivit unui…

- Autoritatile italiene au asigurat marti ca potentialul lor vaccin, dezvoltat integral in tara, a demonstrat ca este sigur in faza 1 de testare si a indus un raspuns imun pe subiectii umani, precizand ca vor prezenta protocolul agentiilor de reglementare a medicamentelor in perioada urmatoare, relateaza…

- Un medic de la spitalul Umberto I din Siracuza, vaccinat in urma cu șase zile la Palermo, a primit test pozitiv pentru Covid 19. Autoritațile atrag atenția ca, pentru a fi imunizat, este nevoie de a doua doza de vaccin, care produce efecte dupa alte doua saptamani. Un medic de la spitalul…

- Noua tulpina de coronavirus, care a aparut prima data in Europa in Marea Britanie, a fost depistata zilele trecute si in Portugalia, pe insula Madeira, scrie news.ro . Autoritatile locale au anuntat ca noua tulpina a fost detectata la „persoane care au sosit in Madeira din Regatul Unit”, insa nu s-a…