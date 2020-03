Stiri pe aceeasi tema

- Cele 600 de animale de la gradina zoologica Novara din nordul Italiei nu vor mai putea fi hranite daca masurile foarte stricte de izolare a populatiei se vor prelungi mult timp, limitand accesul vizitatorilor, a avertizat proprietarul parcului, citat vineri de AFP. Dromaderii, girafele, hipopotamii,…

- Dupa inchiderea portilor sale publicului, animalele de la cea mai populara gradina zoologica din Japonia pot fi urmarite online sau pe retelele de socializare, unde admiratorii posteaza zilnic fotografii si clipuri care au devenit virale, relateaza EFE. La gradina zoologica Ueno, cea mai veche din tara,…

- Scenariul 3 a intrat in vigoare in Romania, in contextul pandemiei de coronavirus, dupa ce a fost confirmat cazul cu numarul 100 de coronavirus. Grupul de Analiza a facut, sambata, o serie de recomandari.

- Autoritațile italiene au raportat 250 de decese in ultimele 24 de ore, un nou record negativ pentru țara cu cele mai multe cazuri de imbolnaviri cu COVID-19 din afara Chinei. Romanii din nordul Italiei au demarat campania Impreuna.

- UEFA a anuntat, joi, ca in contextul problemelor cauzate in Europa de coronavirus a programat marti, 17 martie, videoconferinte cu toti cei implicati, in care sa se discute despre reactia fotbalului la pandemie si situatia tuturor competitiilor interne si continentale, inclusiv despre Euro-2020.

- WizzAir a anuntat, luni, ca a decis sa-si suspende cursele pe toate rutele dintre Romania și Italia ca urmare a deciziei autoritaților romane de a interzice toate zborurile dintre cele doua țari intre 9 și 23 martie 2020 inclusiv. Masura vine la doar o zi dupa compania aviatica a anuntat suspendarea…

- Inca patru persoane au murit, marți, in Italia, astfel ca bilanțul deceselor cauzate de noul coronavirus Covid-19 ajunge la 11 in peninsula, transmite The Guardian.Inca patru persoane au murit, marți, din cauza epidemiei de coronavirus din nordul Italiei. Numarul total al morților ajunge astfel…

- Sambata, dupa o vizita la Zoo, o tanara din Resita a ramas ingrozita atunci cand a vazut conditiile in care sunt tinute animalele de la gradina zoologica, dar si cum arata unele dintre animale. Spre exemplu, leii sunt numai piele si os, la fel ca si un bizon. „Cam așa sunt tratate animalele la gradina…