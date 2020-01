Stiri pe aceeasi tema

- Justitia italiana a adeschis o ancheta care-l vizeaza pe Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta), pe care-l suspecteaza de faptul ca a folosit in mod abuziv avioane si elicoptere care i-au fost puse la dispozitie pe cand era ministru de Interne, au anuntat joi surse judiciare, relateaza Reuters.

- Inca de la inceput, Rolf Dobelli (scriitor, romancier si om de afaceri elvetian) ia atitudine impotriva fluxului exagerat de stiri, prezentand un episod de maxim interes, cred, pentru orice cititor: cum, in 2013, invitat de The Guardian sa-si prezinte cartea ”Arta de a gandi limpede”, a fost silit de…

- Motiunea simpla "Guvernare PNL, numele tau este austeritate", initiata de 41 de senatori de la PSD, adresata ministrului de Finante, Florin Citu, urmeaza sa fie dezbatuta si votata, luni, in plenul Senatului.

- Adriana Trandafir este una dintre cele mai iubite actrițedin Romania. Mereu cu zambetul pe buze și foarte activa, vedeta a trecut princlipe dureroase in urma cu ceva timp, despre care puțini știu. Aceasta și-adeschis sufletul, intr-un interviu acordat revistei VIVA!.La divorțul de soțul ei, judecatorul…

- Un proiect care prevede legalizarea activitatilor de cultivare, recoltare si comercializare a canabisului in scopuri medicinale in Romania este considerat adoptat tacit, dupa ce senatorii nu l-au votat in termenul legal. Constatarea acestui fapt a fost facuta in sedinta de azi a Senatului, documentul…

- Ea, o tanara de 19 ani, el cu 13 ani mai in varsta decat ea. Probabil s-au iubit, pentru ca s-au și casatorit. Dupa ceva timp, au aparut și certurile din ce in ce mai dese. Acum, cei doi, sunt in plin proces de divorț. Tanara de 19 a sesizat oamenii legii ca fostul soț o amenința cu acte de violența.…

- Primul proces intentat unui politist francez pentru violente impotriva 'vestelor galbene' se deschide joi la Paris, intr-o atmosfera tensionata, la un an de la debutul acestei crize sociale marcate de ciocniri repetate intre manifestanti si fortele de ordine, precum si de numeroase plangeri impotriva…